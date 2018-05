Le dépôt de la marque « N64 » par Nintendo renforce les rumeurs de lancement d'une Nintendo 64 Classic Mini. Voici tout ce que l'on sait jusqu'ici.

L’hypothèse du lancement d’une Nintendo 64 Classic vient d’être ravivée par la multinationale japonaise. Le 26 avril 2018, Nintendo a déposé la marque « N64 » au Japon, a repéré le site Japanese Nintendo le 22 mai 2018, qui publie un extrait de la demande de la société . Elle est accompagnée de quelques phrases qui classent la demande dans les catégories « jouet » et « programme pour jeux électroniques ».

Il arrive que des entreprises déposent des noms et brevets sans avoir pour projet de les concrétiser. Mais au vu du passif de Nintendo, ce dépôt relance les rumeurs qui allaient déjà bon train sur la commercialisation d’une nouvelle version « vintage » de la célèbre Nintendo 64.

Une nouvelle poule aux œufs d’or ?

Le fabricant japonais est devenu le spécialiste du réchauffé, lançant coup sur coup des rééditions de ses consoles de salon NES (2016) et SNES (2017), qui se sont vendues comme des petits pains. Nintendo a écoulé plus de 5,2 millions d’exemplaires de la SNES Classic Mini, et 2 millions de sa NES Classic Mini. Alors que cette dernière était en rupture de stock — faisant flamber les prix sur les sites de revente en ligne — Nintendo a récemment annoncé qu’elle allait être à nouveau commercialisée le 29 juin.

Alors, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Les joueurs et joueuses sont nombreux à espérer une réédition de la célèbre Nintendo 64, sortie en 1996 au Japon puis 1997 en Europe.

D’autant plus qu’un indice précédent avait déjà nourri les spéculations des observateurs. En juillet dernier. Nintendo avait déposé un dessin ressemblant à une manette de Nintendo 64 auprès l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), sans la nommer explicitement. À ce jour, il n’est pas confirmé que les deux dépôts de marque soient liés.