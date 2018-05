Selon la version Android utilisée, des problèmes d'affichage d'emojis pouvaient survenir. Twitter a résolu le problème en optant pour son propre service « Twemoji ».

D’après Emojipedia, Twitter va harmoniser l’utilisation des emojis chez les utilisateurs Android avec Twemoji. En effet, les utilisateurs sont encore assez dispersés sur les différentes versions d’Android, comme le montre un récent graphique illustrant la répartition des versions Android.

On y apprenait par exemple que seulement 6 % des utilisateurs Android utiliseraient la dernière version Oreo (8.0). A contrario, la version Nougat était à 31,1 % et la version Marshmallow à 25,5 %. Ces disparités résultent en des soucis de compatibilité.

Peeps on Android 7.x or below : do me a favour and screenshot what you see in this tweet using the official Twitter app 👇 https://t.co/QgCi3M1qnG

— Jeremy Burge (@jeremyburge) May 18, 2018