En début de semaine, Oculus a annoncé remettre le vieux jeu de société Boggle au goût du jour en l'incluant dans son catalogue de jeux en réalité virtuelle.

Lundi 21 mai, la filiale de Facebook, Oculus, était fière de présenter un extrait d’une partie de Boggle… en réalité virtuelle. Ce jeu de lettres, très classique, se voit de ce fait rafraîchi par une technologie immersive et interactive. Jusqu’alors, l’inconvénient principal des jeux de plateau résidait dans le fait qu’on ne pas pouvait jouer à distance. Le problème semble désormais résolu.

It's Boggle time ! We teamed up with @HasbroNews to bring some beloved tabletop games to Oculus Rooms on #OculusGo and Gear VR. Starting today, you can challenge your friends to a battle of wits and words—with Monopoly and Trivial Pursuit coming soon ! pic.twitter.com/OMOoM7cduN — Oculus (@oculus) May 21, 2018

Un avant-goût pour d’autres jeux de plateau en VR

C’est la première fois qu’Oculus donne un petit coup de jeune à ces jeux prenant la poussière dans le grenier de nos parents et grands-parents. Pour les tester, équipez-vous de vos casques Oculus Go ou Gear VR et rendez vous sur Facebook Spaces ou Oculus Rooms où vous pourrez démontrer tout votre talent de lettré. Le jeu peut inclure jusqu’à 4 personnes.

Il n’y a rien de fondamentalement nouveau : le Boggle reste le Boggle. Mais Oculus annonce d’ores et déjà la venue prochaine de jeux un peu plus palpitants comme le Monopoly et le Trivial Pursuit.

Mark Blecher, responsable du développement chez Hasbro, a expliqué son choix : « Nos consommateurs sont technologiquement avancés et nous nous efforçons de leur fournir des produits qui correspondent à leur mode de vie, ce qui inclut expériences de jeu avancées et interaction digitale. Combiner l’expérience de Hasbro et le monde virtuel était une étape logique de cette évolution. Nous sommes impatients de voir combien de personnes vont s’amuser en jouant au Boggle en réalité virtuelle ! »

Le Boggle est un jeu de lettres conçu en 1972 par l’éditeur Parker Brothers, aujourd’hui absorbé dans la marque Hasbro.