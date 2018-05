Le studio Epic Games a annoncé qu'ils misaient sur une sortie « cet été » pour la version mobile du jeu de survie Fortnite sur Android.

La date d’arrivée de Fortnite sur Android approche ! L’équipe mobile du studio Epic Games a annoncé dans un billet de blog ce 18 mai 2018 qu’ils « visent cet été » pour le lancement de la version mobile du célèbre jeu à 1 contre 99 sur Android.

« Nous savons que vous êtes nombreux à attendre cette sortie et nous promettons que dès que nous aurons plus d’informations à partager, on vous en parlera en premiers », précise l’entreprise.

Les fans du jeu de type Battle Royale sont en effet impatients de voir Fornite arriver sur Android, d’autant plus que le jeu a été rendu disponible sur iOS le 3 avril dernier, compatible avec les iPhone SE, 6S, 7, 8, X et iPad Mini 4, Air 2, 2017 et Pro.

Epic Games a d’ailleurs vu ses revenus tripler en une semaine après l’ouverture au grand public de la version iOS de Fortnite.

Plusieurs améliorations mobile

Dans son communiqué, Epic Games a également dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités sur lesquelles le studio travaille pour la version mobile du jeu :

Un chat sur mobile « quelle que soit la plateforme »

Un HUD personnalisable

Pouvoir facilement muter le chat

Améliorer l’autorun

Améliorer la stabilité

Donner la possibilité de télécharger le décor afin de maintenir une bonne performance de jeu