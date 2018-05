Netflix vient de mettre en ligne la très attendue deuxième saison de sa série « 13 Reasons Why » ce vendredi 18 mai 2018. Or, cela correspond pile à la période d'examens de nombreux d'écoliers britanniques soulevant des questions sur le choix de date de diffusion de la série.

Netflix vient de mettre en ligne la deuxième saison de 13 Reasons Why, la série à succès très populaire auprès des adolescents, ce vendredi 18 mai 2018. Manque de chance : cela tombe en plein en période d’examens pour des centaines de milliers d’écoliers britanniques qui doivent passer leurs GCSEs.

Cet acronyme, qui signifie « certificat général de fin d’étude secondaire », correspond à des examens aussi importants que le baccalauréat en France et qu’ils passent aux alentours de 16 ans. Or le passage des GCSEs a débuté ce lundi 14 mai.

« Est-il juste de sortir la nouvelle saison de 13 Reasons Why en plein pendant la saison des examens ? » s’interroge ainsi le magazine culturel britannique Radio Times. Si la télévision, a toujours été une source de distraction, surtout en période de révisions, le média souligne une différence de taille avec Netflix : la plateforme de SVOD met en ligne tous les épisodes d’une saison, ce qui favorise le binge-watching.

Dans le cas de 13 Reasons Why, la saison deux contient 13 épisodes d’une heure, soit près de 13 heures potentielles de visionnage.

« Je ne peux pas regarder sans me sentir coupable »

Sur Twitter, plusieurs écoliers anglais ont souligné combien ils allaient devoir faire preuve de résistance et d’abnégation pour finir de passer leurs examens avant d’oser entamer le deuxième volet de la série.

Priorities : Gcses< 13 reasons why — b٨mbأnة (@txzadxm) May 18, 2018

Can’t wait watch 13 reasons why S2 without feeling guilty about it #gcse problemsss pic.twitter.com/Xg7IsZRQ9g — Jess moran 🌹 (@jessmoranx) May 17, 2018

(« Je ne peux pas regarder 13 Reasons Why saison 2 sans me sentir coupable à propos des GCSE »)

can’t even watch 13 reasons why properly until after exams cry for me :(( — grace || gcses (@gracegudgeonx) May 18, 2018

(« Je ne peux pas regarder 13 Reasons Why saison 2 correctement jusqu’à la fin de mes exams, pleurez pour moi :( »)

Should I do work for MY GCSE maths exam or watch 13 reasons why — N (@cutechoni) May 18, 2018

(Sondage : « Est-ce que je devrais réviser mon examen de GCSE en mathématiques ou regarder 13 Reasons Why ? »)

me dodging 13 reasons why spoilers during this GCSE exam season#13ReasonsWhy #GCSEs2018 pic.twitter.com/xEaMFibHA4 — raysofio (@raysofio) May 17, 2018

(« Moi en train d’éviter les spoilers de 13 Reasons Why pendant la saison des examens »)

13 Reasons Why a eu un succès retentissant (et surprise) après la sortie de sa première saisonen 2017. La série, qui montrait le harcèlement et les agressions subies par une jeune adolescente, la poussant au suicide, a toutefois été jugée difficile à regarder par certaines associations de parents. Depuis, Netflix prévient ses spectateurs à chaque fin de bande-annonce : « Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, a besoin d’aide pour trouver de la documentation pour vous aidez, rendez-vous sur 13reasonswhy.info ».