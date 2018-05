Electronic Arts a officialisé le nom du prochain BF : ce sera donc Battlefield V.

Aujourd’hui, Activision en dévoilera un peu plus sur son Call of Duty : Black Ops IIII, officialisé en mars dernier. Quelques jours plus tard, Electronic Arts lèvera le voile sur Battlefield V, confirmant le nom qui avait circulé il y a quelques mois déjà, en plus de détails croustillants. Le FPS sera présenté le 23 mai, à 22h pétantes (heure française), à l’occasion d’un livestream diffusé sur les plateformes vidéo YouTube, Mixer et Twitch. La guerre entre les deux licences massives s’apprête donc à être lancée.

Battlefield… V

Contrairement à Activision, qui a déjà communiqué la date de sortie deCall of Duty : Black Ops IIII (le 12 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, soit plus tôt que de coutume), Electronic Arts n’a rien dit de plus sur son Battlefield V, sinon qu’il est bien évidemment développé par le studio DICE. Tout juste peut-on spéculer à partir du slogan « La guerre ne sera plus jamais la même », slogan qui ne veut pas dire grand-chose pour le moment en raison de son caractère générique. « L’équipe de développement partagera avec vous sa vision du jeu », précise l’éditeur, qui sera assisté dans la présentation par l’acteur/humoriste Trevor Noah.

Il reste maintenant à confirmer ou infirmer les rumeurs : Battlefield V se déroulera-t-il pendant la Seconde Guerre Mondiale, ce qui apparaîtrait logique au regard du contexte de son prédécesseur ? Et succombera-t-il à un mode Battle Royale pour concurrencer PUBG et Fortnite ? Nous verrons le 23.