Les développeurs de Fortnite ont dû résoudre des problèmes de dernière minute à l'occasion de leur mise à jour 4.2. Après ce malencontreux report et des serveurs temporairement inaccessibles, les joueurs peuvent enfin découvrir les nouveautés du patch.

Initialement prévue mardi 15 mai au matin, la mise à jour 4.2 de Fortnite a dû être repoussée de 24 heures par Epic Games. En cause : un problème de dernière minute qui aurait forcé les développeurs à retarder l’update tant attendue. Ce matin 10h, il n’était plus possible de se connecter aux serveurs du jeu en attendant que la mise à jour 4.2 se fasse. Cependant, la patience des fans a été récompensée.

What came first, the chicken or this emote ? 🐥

Get the Chicken Emote while you can ! pic.twitter.com/TUp4y7Izss

