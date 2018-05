Le dernier événement d'Overwatch vient à peine de se terminer que Blizzard enchaîne avec un autre, qui célébra les deux ans de la saga aux millions de joueurs. L'event Anniversaire, qui a fuité peu avant l'annonce officielle des éditeurs, se veut très généreux avec les fans.

L’information a tout d’abord fuité sur le compte Twitter brésilien, deux jours avant le post officiel. Si le tweet a très vite été supprimé, c’était sans compter la vivacité des internautes qui ont capturé la vidéo et de nouveau leaké l’info sur Reddit. L’événement Anniversaire d’Overwatch est de retour, à partir du 22 mai jusqu’au 12 juin.

Vous allez avoir un choc ! Les chocs et les cosmétiques précédents sont de retour pour l’anniversaire Overwatch 2018 !

Les festivités commencent le 22 mai ! 🎉🎂 pic.twitter.com/Y33y0SIJNF — Overwatch (@OverwatchFR) May 14, 2018

Nouveaux objets et retour des anciens

Pour fêter ses deux ans, ce sont plus de 50 nouveaux items qui seront proposés aux joueurs. Parmi ceux-ci, 8 modèles légendaires (jaune) et 3 modèles épiques (violet), onze héros se verront donc gratifiés d’un nouveau skin. Peut-être pourra-t-on s’attendre à un nouveau modèle jaune pour Ana, Brigitte, Doomfist, Moira, Orisa, Symmetra qui ne comptabilisent qu’entre 4 et 7 skins légendaires chacun tandis que des héros comme Fatale, Tracer ou Mei jouissent déjà d’une dizaine de skins légendaires. Un petit déséquilibre à corriger ! En plus de ces skins, une emote danse — signature de l’event Anniversaire — sera accordée à Doomfist, Moira et Brigitte.

Une autre information importante est le retour des objets des saisons précédentes dont les skins de tous les events passés. Et si vous aviez un doute tant cela semble beau, sachez que cela a été confirmé par Blizzard sur Twitter. Reste à savoir s’il sera possible d’acheter des skins hors event tel que le fameux skin Noire de Fatale, que l’on ne pouvait acquérir qu’en précommandant le jeu et dont le code se vend désormais à plusieurs dizaines d’euros en ligne.

Les chocs des saisons passées reviendront dans les arcades, comme l’indique le teaser, vous pourrez donc rejouer aux events précédents, même les Archives qui viennent pourtant de finir. Blizzard ne s’arrête pas là et annonce une nouvelle carte de combat à mort, Petra. S’il n’y a pas encore de visuel pour cette map, elle sera accompagnée d’un nouveau mode compétitif, à l’image du mode classique (parties de placement, paliers, classements).

Tous les joueurs qui se connecteront durant l’événement recevront un coffre anniversaire légendaire contenant un objet légendaire garanti. Pour les plus fans (et riches), acheter un pack de 50 coffres anniversaire vous octroiera un autre coffre anniversaire légendaire en cadeau. Sinon, option plus économe, jouez beaucoup et économisez l’argent des coffres pour acheter les objets qui vous font envie.

Et sinon, quoi d’autre ?

Un week-end gratuit prévu fin mai : Blizzard avait déjà organisé un week-end d’essai en février dernier, il renouvelle l’expérience en donnant l’occasion de découvrir gratuitement le jeu du 25 au 29 mai sur PC et consoles.

: Blizzard avait déjà organisé un week-end d’essai en février dernier, il renouvelle l’expérience en donnant l’occasion de découvrir gratuitement le jeu sur PC et consoles. Une Legendary Edition est également programmée pour le 22 mai. Elle inclura 15 modèles légendaires, épiques et d’origine. Cette nouvelle édition semble plus s’adresser aux personnes n’ayant pas encore acquis le jeu et souhaitant démarrer avec de beaux skins. Avec l’édition classique et la version Origins, la Legendary Edition sera la troisième version du jeu proposée par Blizzard.