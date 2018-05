Fleur Labrunie - il y a 5 heures Pop culture

Ariana Grande a fait une apparition dans le late-night show américain the Tonight Show pour promouvoir... Nintendo Labo, le jeu alliant construction et la Switch. À cette occasion, le présentateur Jimmy Fallon et le groupe The Roots ont accompagné la voix d'Ariana Grande grâce aux instruments Nintendo Labo.

Ce 14 mai, la chanteuse américaine Ariana Grande a pu offrir une prestation pour le moins surprenante lors de The Tonight Show, l’émission nocturne présentée par Jimmy Fallon. La chanteuse a interprété son nouveau single No Tears Left to Cry sur un fond d’instruments made in Nintendo Labo.

Enorme coup de com’ pour Nintendo

C’est un joli petit coup de com pour Nintendo qui combine là un late-night show réunissant plusieurs millions de téléspectateurs et des artistes aux multiples disques de platine pour mettre son jeu de construction en valeur. La partie Classroom Instruments est un moment du Tonight Show où Jimmy Fallon et ses invités utilisent des instruments d’école pour réinterpréter des morceaux. Cette fois-ci, l’expérience a été d’autant plus complexe avec ces instruments en carton synchronisés avec la Nintendo Switch. On peut voir Ariana Grande contrôler un triangle et Tariq Trotter, fondateur de The Roots, utiliser la fameuse canne à pêche que l’on peut trouver dans les kits Nintendo Labo.

Invité en coulisses, le groupe multimédia IGN a pu interroger Jimmy Fallon, fan de jeux vidéo, sur son expérience : « C’était totalement bizarre et un vrai pari. Je ne savais pas si ça sonnerait bien mais Ariana est toujours partante pour essayer quelque chose de fun et différent. N’importe qui peut faire ce que nous avons fait, cela prend juste du temps. Peu importe ce dont vous rêvez, vous pouvez le faire. »

Un moyen de séduire ceux qui étaient encore frileux à l’idée de dépenser de l’argent dans un « simple » jeu de construction.