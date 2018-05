Un mois avant l'E3 2018, les premières fuites commencent. En voici une qui concerne Microsoft et une manette au design singulier, mais à l'utilité bienvenue.

Attention, l’image ci-dessous n’est pas une platine de DJ. Cela y ressemble mais il s’agiait, en réalité, d’une manette très spéciale que pourrait annoncer Microsoft entre aujourd’hui et sa conférence pré-E3 2018.

La rumeur, dénichée par WalkingCat et partagée par Windows Central dans un article publié le 14 mai, ferait donc état d’un pad de couleur blanche misant sur l’accessibilité, un sujet très important pour le géant américain et qui pourrait aider les personnes atteintes de handicaps à mieux s’adonner à leur passion.

Une manette pour l’accessibilité ?

L’image, apparue de nulle part, n’est accompagnée par aucun commentaire. En somme, nous ne faisons qu’émettre des hypothèses et la plus plausible, au regard du design, serait un accessoire pensé pour celles et ceux qui ne peuvent pas — ou rencontrent des difficultés à — jouer avec une manette classique. Les deux gros cercles noirs sont les touches A et B, accompagnés des autres boutons de base (Xbox, Menu et affichage), d’une croix directionnelle et de trois LED suggérant une manette programmable (avec autant de profils ?). Sur la partie supérieure de l’objet, on peut voir des pictogrammes en relief représentant des boutons et des commandes. La surimpression permettrait par exemple à quelqu’un souffrant d’une vue réduite de s’y retrouver. On notera par ailleurs la présence de deux ports : un USB et un jack.

Microsoft est connu pour mettre le paquet sur le hardware. Outre ce pad au design pour le moins saugrenu — et qui pourrait être destiné à autre chose qu’à de l’accessibilité –, une manette Elite V2 serait prochainement attendue. Et on n’oubliera pas que la Duke vient d’être ressuscitée.