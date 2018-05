La série animée Rick & Morty vient d'être renouvelée pour 70 épisodes. Elle compte des millions de fans dont vous faites d'ailleurs peut-être partie. Mais êtes-vous vraiment incollable sur les aventures spatiales les plus déjantées de la galaxie ? SHOW US WHAT YOU GOT !

Dans la saison 3, pour éviter une séance chez le psy, en quoi Rick se transforme-t-il ? SALAD RICK !!! TOMATO RICK !!! CUCUMBER RICK !!! PICKLE RICK !!! Correct ! Faux ! Voir mes réponses Quelle est la particularité des voix originales de Rick et de Morty ? Elles ont été créées par ordinateur C'est une femme qui les interprète C'est un enfant et son grand-père dans la vraie vie Elles sont interprétées par la même personne Correct ! Faux ! Voir mes réponses Pour sauver la Terre, Rick et Morty font appel à un célèbre rappeur. Qui est-ce ? Dr. Dre Eminem Booba Ice-T Correct ! Faux ! Voir mes réponses Dans la saison 3, on apprend que les extra-terrestres connaissent les humains de la Terre pour ... Leur gastronomie Leur sens métaphysique Leur étonnante sexualité Leur fascination pour les pénis Correct ! Faux ! Voir mes réponses Dans l'émission intergalactique Les aventures de Stealy, combien coûte un Plumbus ? 100 dollars 1 bitcoin 15,5 brapples 6,5 brapples Correct ! Faux ! Voir mes réponses Dans la première saison, comment s'appelle le jeu en VR où Morty incarne un homme de sa naissance à sa mort ? Troy Ben Charlie Roy Correct ! Faux ! Voir mes réponses Quel est l'autre pouvoir de « Fart », le nuage constitué de gaz qui communique par télépathie et qui chante le célèbre « Goodbye Moonmen » ? Il peut se téléporter dans toutes les réalités à tout moment Il fait péter n'importe quelle personne qu'il frôle Il prend la forme de la personne avec qui il parle Il peut changer la composition de tous les atomes Correct ! Faux ! Voir mes réponses Dans « Meeseeks and Destroy », les Mr. Meeseeks déraillent et se multiplient parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à une demande : laquelle ? Être plus populaire à l'école Être une personne plus accomplie Avoir un plus grand pénis S'améliorer au golf Correct ! Faux ! Voir mes réponses Dans « Total Rickall », des personnages s'invitent dans la mémoire de la famille alors qu'ils n'existent pas. Lequel de ces personnages n'apparaît pas dans l'épisode? Steve, le frère de Jerry Mrs Refrigerator, le frigo sympa Mr. Beauregard, le majordome pédant Mrs Chandeliere, le chandelier apprêté Correct ! Faux ! Voir mes réponses Dans le mariage qui clôt la saison 2, qui sont les heureux mariés ? Diablo Verde et Arthricia Beth et un Mr. Meeseeks Rick et Squanchy Birdperson et Tammy Correct ! Faux ! Voir mes réponses Morty a seulement 14 ans, mais il est … Extrêmement âgé selon le temps d'une autre planète Alcoolique Un super-héros Père de famille Correct ! Faux ! Voir mes réponses Rick a une amante très spéciale. Pourquoi ? C'est un robot C'est un programme informatique C'est un virus C'est une planète Correct ! Faux ! Voir mes réponses Morty a régulièrement demandé à son grand-père d'effacer ses souvenirs. Lequel de cette liste n'en fait pas partie ? Il croyait qu'il y avait un homme sur la lune Il fait douter un Floop Floopian de sa religion Il a tué 10 personnes en appuyant sur le mauvais interrupteur Il s'est aussi marié avec Birdperson Correct ! Faux ! Voir mes réponses La voiture de Rick fonctionne avec l'effort d'une civilisation contenue dans son moteur. Comment s'appelle son président ? Mini Rick Chad John Chris Correct ! Faux ! Voir mes réponses Dans « A Rickle in Time », une dispute entre Rick et Summer crée une séparation entre deux univers presque identiques. Ils ne sont à présent dans aucun des deux espaces-temps. Rick le prouve en leur montrant : Que leur chien s'est transformé en chat de Schrödinger Qu'ils sont en train de se transformer en chats de Schrödinger Qu'à chaque fois qu'ils parlent une parole sur deux est un miaulement Que leur maison a été transporté dans un Néant, dans lequel flottent des chats de Schrödinger. Correct ! Faux ! Voir mes réponses Quelle phrase n'a pas été prononcée par Rick ? Personne n'existe volontairement, personne n'appartient à un endroit, tout le monde va mourir. À mon plus grand accomplissement à ce jour : m'ouvrir aux autres. L'école n'est pas faite pour les gens intelligents. Ne vous approchez pas de mon espace vital. Correct ! Faux ! Voir mes réponses It's time to ... get lucky ! get dressed ! get shclurmy ! get schwifty !