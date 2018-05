Valve lance une nouvelle application iOS et Android baptisée Steam Link. Grâce à elle, on pourra jouer à ses jeux Steam sur son mobile ou sa tablette.

Le 9 mai 2018, Valve a publié un court communiqué dans lequel il a pourtant fait au moins une annonce majeure. En effet, le géant américain s’apprête à lancer deux nouvelles applications gratuites pour ajouter toujours plus de services à sa plateforme Steam. La première, baptisée Steam Link, sera lancée la semaine du 21 mai et offrira la possibilité de profiter de son catalogue de jeux sur une plateforme iOS ou Android grâce à la magie du streaming.

La liste des objets concernés vont du smartphone à la tablette, bien sûr, en passant par les téléviseurs Android et l’Apple TV. Le boîtier Steam Link a donc du souci à se faire. Tout comme les Steam Machines — mais c’était déjà plus ou moins acté pour elles.

Du Steam partout

Valve ne perd pas de temps et précise déjà les conditions pour profiter de cette fonctionnalité : il faudra une connexion internet solide, soit du Wi-Fi avec une bande de fréquence de 5 Ghz ou une liaison ethernet via un système hôte (PC ou Mac). Pour des besoins ergonomiques, Steam Link sera compatible avec le Steam Controller et les manettes MFi (accessoires fonctionnant sur iPad et iPhone). Dernière précision sur ce sujet : sur Android, l’application sera d’abord lancée en bêta, sans trop que l’on sache pourquoi.

Ensuite, plus tard cet été, sans plus de précision pour le moment, Valve lancera Steam Video, qui permettra de profiter de toutes les séries et films disponibles sur Steam depuis un terminal iOS ou Android (en Wi-Fi comme en 4G). On pourra apprécier les contenus en streaming ou en hors-ligne, comme sur Netflix, Amazon Prime et consorts.