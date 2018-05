Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de mai 2018.

Chaque mois, nous dressons la liste des nouveaux contenus qui arrivent sur Netflix France. Pour le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Dans la même logique, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de Netflix France au mois de mai, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains contenus avant leur retrait.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez plus consulter ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Layer Cake – 6 mai

Avant d’être James Bond, Daniel Craig était XXXX, un dealer de drogues qui rêve de prendre sa retraite.

The Switch – 6 mai

Jason Bateman va revenir sur Netflix le 29 mai avec la cinquième saison surprise de la série folle Arrested Development. A l’inverse, son film The Switch avec Jennifer Aniston n’est plus en ligne depuis ce 6 mai 2018.

Les Revenants, saison 1 – 12 mai

La première saison d’une des meilleures séries françaises quitte le catalogue de Netflix France ce 12 mai.

Michel Vaillant – 15 mai

Le film de Louis-Pascal Couvelaire, adapté de la célèbre BD sur les prouesses d’un conducteur de Formule 1, était sorti en 2003.

A Girl Like Her – 18 mai

Il vous reste encore quelques jours pour regarder ce film de 2015 qui suit le parcours d’une jeune adolescente (Lexi Ainsworth) qui tente de se suicider après avoir été harcelée au lycée.

The Mentalist, saisons 1 à 7 – 22 mai

« Il voit au-delà des preuves », prévenait la bande-annonce du Mentalist à ses débuts en 2008. Le Mentalist, c’est Patrick Jane (Simon Baker), un homme qui utilise la psychologie et l’étude du comportement pour aider les autorités à résoudre des crimes.

Fighting — 22 mai

Channing Tatum ne fait pas que danser. Parfois, il se bat. Dans Fighting, il se lance dans les combats à mains nues pour le plus grand plaisir des admirateurs et admiratrices de son torse nu. Avec une bande-annonce garantie anti-test de Bechdel.