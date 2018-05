Depuis que Thanos a tapé l'incruste dans Fortnite, Epic Games ne cesse de revoir l'équilibre du personnage. Un coup, il est trop puissant. Un coup, il ne l'est pas suffisamment.

Le Thanos de Fortnite est-il trop puissant ? Ou peut-être ne l’est-il pas assez ? Ce sont des questions que se posent la communauté de joueurs, ainsi qu’Epic Game. Depuis que le crossover improbable avec Marvel a débuté le 8 mai dernier, le méchant emblématique de l’univers Marvel a déjà été patché à deux reprises.

De toute évidence, les joueurs n’ont pas été convaincus par les premières modifications. Mais pour le studio, il s’agit avant tout de trouver les statistiques parfaite : son Thanos doit être assez fort pour rendre hommage au personnage tout en n’étant pas trop injuste pour les autres. Un vrai travail d’équilibriste qui était pourtant prévisible.

Thanos pose des soucis d’équilibre

Après avoir estimé que Thanos était beaucoup trop fort, Epic Games avait revu sa copie une première fois en augmentant sa vie et en réduisant son bouclier et les dégâts occasionnés par son rayon laser. Le hic ? Ce patch l’a rendu beaucoup trop inoffensif aux yeux de certains joueurs de Fortnite. Si bien que l’un d’entre eux a pris la parole sur Reddit avec un article de lobbying devenu rapidement populaire intitulé « Justice pour Thanos ». Le but était clair : faire comprendre à Epic Games qu’il fallait, encore, revoir Thanos. Dans son argumentaire, l’intéressé précise, « Thanos mérite d’être bien plus puissant que la version actuelle édulcorée […]. Les joueurs doivent le craindre, pas foncer vers lui pour le tuer facilement tandis qu’il est immobilisé par son propre saut ».

We've made some adjustments to the Infinity Gauntlet Limited Time Mashup, get all the details here ! https://t.co/aKbbclbMQX — Fortnite (@FortniteGame) May 10, 2018

La communauté a été entendue, car Epic Games a déployé un nouveau correctif pour redorer le blason de Thanos : son attaque rayon laser repasse de 12 à 20 dégâts et son coup de poing fait plus mal (80 à 100 dégâts). En revanche, sa barre de vie passe de 800 à 500 unités, ce qui le rend plus vulnérable. Ce changement pourra faire grincer des dents mais il s’explique par la volonté des développeurs de donner la possibilité à un maximum de joueurs d’incarner Thanos.

Avec moins de santé, il est susceptible de mourir plus vite et, par extension, de passer plus rapidement d’un joueur à l’autre en vertu de la règle : « Si Thanos est éliminé, le Gant retombe au sol et n’importe qui peut le prendre. S’il reste au sol trop longtemps, il disparaît jusqu’à ce qu’une autre météorite vienne le redéposer. »