Rick & Morty n'ont pas pris la retraite anticipée tant redoutée. Le duo de choc a été renouvelé pour 70 épisodes.

Le suspense était à son paroxysme : il y a quelques mois, les créateurs de Rick & Morty ne savaient pas si d’autres épisodes des aventures du vieux scientifique et de son petit-fils seraient feraient leur retour. Aujourd’hui, Justin Roiland, co-créateur du show de science-fiction (mais pas que) a annoncé que 70 nouveaux épisodes avaient été signés par Adult Swim, le producteur historique de la série. Les trois premières saisons duraient 10 épisodes chacune : si le rythme reste le même, on pourrait s’attendre à 7 années de Rick & Morty en plus.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is ! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP

— Justin Roiland (@JustinRoiland) May 10, 2018