Fleur Labrunie - il y a 1 heure Pop culture

Blizzard n'en est pas à son premier événement caritatif. Cette fois-ci, il innove en lançant un skin caritatif lié à la plus célèbre soigneuse d'Overwatch, Ange, afin d'aider la Breast Cancer Research Foundation.

« Le cancer du sein est le cancer le plus commun affectant les femmes à travers le monde. Beaucoup d’entre nous parmi l’équipe d’Overwatch ont des amies et des proches qui ont été personnellement touchées par cette maladie », a déclaré Jeff Kaplan, le créateur d’Overwatch, pour annoncer le partenariat de son jeu avec la Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Disponible sur PC et console, le skin légendaire Pink Mercy sera disponible jusqu’au 21 mai pour 14,99 €.

C’est le personnage de la doctoresse suisse, Angela Ziegler alias Ange, qui a été choisie pour promouvoir cette bonne action. Symbole de guérison et du dévouement envers les autres, elle était le choix logique pour ce modèle caritatif tout en rose. Testé en jeu, ce skin aux accents de magical girl s’accompagne de nombreux effets sonores et visuels, le rose toujours omniprésent jusqu’aux balles tirées par Miséricorde, le pistolet d’Ange.

L’intégralité des dons reversée

C’est la première fois qu’il est possible d’acheter un skin spécifique sur Overwatch mais l’opération a un but précis : soutenir la recherche contre le cancer du sein. C’est pour cela que 100 % des dons seront reversés à la BCRF avec un don minimum garanti de 250 000 dollars. En plus de ce skin, la boutique officielle de Blizzard propose également un tee-shirt Pink Mercy, designé par VICKISIGH, disponible pour les femmes et les hommes et dont la totalité des recettes sera aussi reversée à la BCRF.

Une campagne caritative Twitch est organisée en parallèle par 14 streamers, étalée du 8 au 21 mai. Alphacast, notre expert français Overwatch, sera de la partie le 14 mai de 19h à 23h. Blizzard précise bien que tous les dons reçus, y compris les Bits (la « monnaie » virtuelle sur Twitch), iront à la BCRF. Visionner la campagne caritative vous permettra de déverrouiller jusqu’à 4 paliers de récompenses comprenant des tags utilisables en jeu, réalisés par l’artiste ONEMEGAWATT. Vous devrez cumuler un certain nombre d’heures de visionnage (6 au total), n’oubliez donc pas de lier votre compte Blizzard à Twitch pour bénéficier de ces récompenses.

La sensibilité des joueurs pour les skins étant très élevée, l’initiative est habile. Il est plus que probable que la campagne rencontre un franc succès, ce qui pourrait motiver Blizzard à renouveler l’expérience voire inspirer d’autres développeurs à faire de même.