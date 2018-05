Pokémon Go n'a pas encore dit son dernier mot. Malgré le désastre du festival de Chicago, en juillet 2017, Niantic compte renouveler l'expérience en annonçant son Pokémon GO Fest pour l'été 2018, toujours à Chicago.

Niantic va-t-il réussir à réconcilier les dresseurs mécontents avec son application ? La firme a été contrainte de verser plus de 1 million et demi de dollars de dédommagement en raison du couac magistral de son festival de l’année passée. Pas de quoi refroidir Niantic qui va remettre le couvert en juillet 2018 avec Pokémon GO Fest 2018 : A Walk in the Park, dévoilé aujourd’hui, en plus d’autres événements.

Get ready to mark your calendars, Trainers. This summer is heating up with an exciting lineup of Pokémon GO events all over the world ! It's time for Pokémon GO Summer Tour 2018 ! #PokemonGOSummer https://t.co/3ZpIMt7yJ1 pic.twitter.com/UqhBTB9RLH — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 7, 2018

Plusieurs festivals prévus dans le monde

Le 14 et 15 juillet, le Lincoln Park de Chicago accueillera les dresseurs venus de tous horizons sur un parcours d’à peu près 3 kilomètres. Niantic rafraîchit cette édition et souhaite offrir une expérience de jeu « immersive et inédite ». Pour cela, de nombreuses activités exclusives seront proposées aux dresseurs. Pour participer au festival, il sera nécessaire de payer un ticket d’entrée de 20 dollars, disponible à partir du 11 mai sur le site web dédié.

En plus de l’événement nord-américain A Walk in the Park, une Safari Zone sera organisée à Dortmund, en Allemagne, du 30 juin au 1er juillet. Pour explorer le Westfalenpark, pas besoin de ticket d’entrée, le Safari Zone sera gratuite et accessible à tous. Il faudra, en revanche, réserver votre voyage au plus tôt d’autant plus que des activités seront proposées dans toute la ville de Dortmund afin de mettre en valeur la richesse historique du lieu.

Une autre Safari Zone est également prévue à Yokosuka, au Japon, sans date précise pour le moment.