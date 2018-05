Rockstar Games a diffusé la troisième bande-annonce de son très attendu Red Dead Redemption 2, accompagné d'un court synopsis.

Rockstar Games avait teasé une nouvelle bande-annonce de Red Dead Redemption 2, la troisième du nom, pour ce mercredi 2 mai à 17h pétantes. L’heure tant attendue est arrivée et la hype peut grimper d’un cran supplémentaire, en attendant la sortie du blockbuster prévue pour le 26 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One.

Le trailer partagé aujourd’hui en atteste : nous allons en prendre plein la vue et Red Dead Redemption 2 sera en lice pour le titre tant convoité de GOTY 2018 (Game Of The Year).

Cette nouvelle bande-annonce est accompagnée d’un court synopsis : « Amérique, 1899. L’ère de l’Ouest sauvage touche à sa fin alors que les autorités ont décidé de traquer les dernières bandes de hors-la-loi qui sévissent encore. Ceux qui ne se rendent pas ou résistent sont tués.

Suite à un braquage qui a mal tourné dans la ville de Blackwater, Arthur Morgan et le reste des hors-la-loi de la bande de Dutch van der Linde doivent prendre la fuite vers l’est. Les agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de primes du pays se mettent à leurs trousses et la bande commet méfaits sur méfaits dans les vastes terres sauvages de l’Amérique dans un seul et unique but : survivre. Alors que des querelles internes menacent de faire voler la bande en éclats, Arthur est tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qui l’a élevé. »

Les cow-boys sont de sortie

Rockstar Games sait comment faire pour maintenir la hype autour de ses jeux. Très discret dans les médias et sur les salons professionnels et publics, le studio bénéficie d’une certaine immunité : ses productions sont souvent des réussites plébiscitées dans le monde entier. Son dernier fait d’arme en date ? Un certain GTA V, l’un des titres les plus vendus de tous les temps et qui continue toujours de rapporter de l’argent à l’éditeur Take-Two Interactive grâce à GTA Online.

A priori, Red Dead Redemption 2 devrait connaître un destin très glorieux, même si son prédécesseur s’est largement moins bien vendu que GTA V (15 millions contre bientôt 100 millions pour l’autre). D’ailleurs, aucun autre éditeur n’osera défier, en frontal, le bébé de Rockstar Games en fin d’année. Preuve avec Call of Duty : Black Ops IIII, qui sortira bien plus tôt que la franchise n’en a l’habitude (12 octobre au lieu de début novembre). En somme, on peut d’ores et déjà s’attendre à lire des articles vantant un lancement historique en termes de volume.

Au passage, le compte officiel de Rockstar a changé sa photo de profil ce 2 mai 2018 pour qu’elle corresponde au look de Red Dead II.