On en sait désormais un peu plus sur le lancement de l'Ataribox, désormais connue sous le nom Atari VCS. Les précommandes ouvriront à la fin du mois.

Atari avait promis des informations sur le lancement de son Ataribox, aujourd’hui baptisée l’Atari VCS. L’entreprise n’a pas failli à la tâche en envoyant un mail aux abonnés de la newsletter, mail qui renseigne sur la date d’ouverture des précommandes sur la plateforme Indiegogo. Après un retard standard sur ce genre de projet, les intéressés pourront donc craquer à compter du 30 mai en suivant ce lien. Le mix entre console polyvalente et box multimédia sera disponible en deux versions : une collector avec une finition en bois et un certificat d’authenticité et une normale toute de noir vêtue. Les accessoires, à savoir la manette classique et la déclinaison plus moderne, pourront aussi être achetés à part.

La box rétro (ou pas)

Les premiers acheteurs devront payer 199 dollars pour l’Atari VCS Onyx — la normale — et nul ne sait si ce prix sera revu à la hausse par la suite. Basé sur une plateforme Linux ouverte, l’objet rétro, mais pas tant que cela, pourra faire tourner plus de cent oldies (exemples : Asteroids, Centipede ou encore Gravitar), ainsi que des jeux plus modernes, entre autres applications (comme Netflix ou un navigateur internet). Atari s’est associé à AMD pour les caractéristiques principales, capables de supporter la résolution 4K, la technologie HDR et un framerate à 60 images par seconde.

En prime : la capacité de stockage pourra être étendue, il y aura du Wi-Fi double-bande, du Bluetooth 5.0 et on notera la présence d’interfaces en USB 3.0. « Une liste complète des caractéristiques de l’Atari VCS sera postée au moment de l’ouverture des précommandes » précise le constructeur. Les livraisons, quant à elles, ne sont pas attendues avant le printemps 2019.