Après plusieurs semaines de teasing, Epic Games a lâché la météorite sur la carte de Fortnite. Ce qui permet au studio de lancer la quatrième saison de son jeu multijoueur.

En mai, Epic Games fait ce qui lui plaît, à commencer par lancer la quatrième saison de Fortnite : Battle Royale, son jeu qui attire des millions de joueurs depuis quelques mois déjà. Comme attendu, une mystérieuse météorite s’est bel et bien écrasée sur la seule et unique carte du jeu, modifiant plusieurs endroits pour relancer la manière dont les gens appréhendent les parties. En quelque sorte, le studio a théâtralisé la mise à jour majeure 4.0, laquelle accompagne cette quatrième saison de la production s’inscrivant dans le genre Battle Royale. Première information à retenir : Epic Games a bel et bien dupé les joueurs sur la destination principale de la météorite.

De grands changements

En effet, la communauté s’attendait à ce que la ville Tilted Towers — endroit le plus fréquenté de la carte — soit rasée pour pousser les joueurs à s’éparpiller un peu plus. À l’arrivée, Epic Games a fait l’inverse : il a visé Dusty Depot, une zone peu attractive. Désormais, elle présente un immense cratère au sein duquel un bâtiment prend place. Voilà qui pourrait donc pousser les plus curieux vers ce lieu arborant un tout autre visage.

Les développeurs se servent aussi de la météorite et de ses débris pour introduire des pierres de gravité, lesquelles permettent « de se sentir léger comme une plume » afin d’essayer « de nouvelles manières de jouer ». Notons aussi l’apparition d’une série de quêtes baptisée « Sauver le monde, Superproduction ». Elle se compose de cinq tâches et d’une mission centrale consistant à enquêter sur la disparition de Ray en compagnie de Grincheux et Lok.

Enfin, la mise à jour 4.0 de Fortnite apporte toute une ribambelle de correctifs, modifications et rééquilibrages que ce soit pour le gameplay, l’interface, les graphismes, les armes et objets ou encore le son.