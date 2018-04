Laissez-vous aspirer dans une étrange et hostile jungle en participant à notre concours, et repartez peut-être les bras chargés de trésors inestimables : nous mettons en jeu 5 Blu-ray et 5 Blu-ray 4K du film inspiré du film inspiré du célèbre livre pour enfants Jumanji !

Tout commence en 1981, à la publication du roman jeunesse de Chris Van Allsburg. Le concept est posé : des jeunes esseulés se retrouvent happés dans un univers fantastique peuplé de créatures hostiles et d’énigmes retorses. La première adaptation au cinéma en 1995, devenue culte, mettait en scène une bonne famille faisant l’acquisition d’une maison réputée hantée à cause d’une disparition mystérieuse, celle d’Alan Parrish 25 ans plus tôt. Les deux enfants de ladite famille, curieux, découvrent dans le grenier poussiéreux un jeu de plateau nommé Jumanji. C’était là le point de départ d’une grande aventure que vous connaissez sans doute.

En 2017, le réalisateurJake Kasdan propose de — sans vouloir faire de mauvais jeux de mots — dépoussiérer la formule. Nous ne sommes plus face à un jeu de plateau mais dans un jeu vidéo, au sein duquel quatre adolescents doivent évoluer dans la peau de leur avatar. Beaucoup plus déjanté que le film de 1995, ce nouveau Jumanji est porté par un casting solide : on y retrouve l’incontournable Dwayne Johnson en leader d’équipe montagne de muscles, le sémillant Jack Black dans le rôle de comic relief, ou encore la flamboyante Karen Gillan en Lara Croft qui tait son nom.

Alors, que vous ayez vu le film au cinéma ou non, vous serez ravis (si, si) de participer à notre concours organisé en partenariat avec Sony Pictures Home Entertainment. Deux manières de jouer, deux types de lot à remporter, l’assurance d’avoir au moins le bonheur de participer : nous ne voyons décidément aucune raison de ne pas tenter sa chance.

Pour gagner un Blu-ray 4K du film, il vous suffit de RT le tweet ci-dessous et de suivre notre compte Twitter et celui de notre partenaire.

🎁 #CONCOURS : Remportez des Blu-ray et des Blu-ray 4K du film Jumanji ! 👉 Pour gagner un Blu-ray 4K : RT + Follow @Numerama et @SPHEFR 🧡 📌 Gagnez un Blu-ray classique par formulaire 👉 https://t.co/f0F4FAmflk Vous avez jusqu'au 3 mars ! Bonne chance à toutes et tous 🍀 pic.twitter.com/GnEXuukemY — Numerama (@Numerama) April 27, 2018

Pour gagner un Blu-ray classique, remplissez le formulaire en bas de l’article

Bonne chance à toutes et tous, vous avez jusqu’au 2 mai pour participer !

