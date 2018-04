Le sixième volume de la saga Game of Thrones se fait désirer et George R. R. Martin compte encore vous faire patienter. L'écrivain prévoit la publication d'un nouveau livre pour novembre 2018... mais ce n'est pas la suite attendue.

L’annonce ce 25 avril d’un nouvel ouvrage de la plume de George R. R. Martin a dû provoquer l’émoi de beaucoup de fans mais aussi de la déception. Non, ce n’est pas le tant attendu The Winds of Winter, sixième et pénultième tome de la saga Game of Thrones, mais Fire & Blood, un ouvrage centré sur la dynastie des Targaryen. Sa sortie est prévue pour le 20 novembre 2018.

Un ouvrage « historique » avec beaucoup de dragons

Sur son blog, l’écrivain ne manque pas d’humour, comme à son habitude. « Non, Winter is not coming … pas en 2018, du moins. » Quelques cris stridents de fans désespérés plus tard, George R. R. Martin nous rassure en précisant qu’il nous sera tout de même possible de retourner à Westeros cette année.

L’auteur a tenu à être très clair sur le sujet, l‘ouvrage ne sera pas un roman bien que son contenu puisse constituer la base d’une vingtaine de romans à développer. L’œuvre se présente comme la narration des événements passés durant le règne des Targaryen, 300 ans avant les événements de Game of Thrones. En définitive, c’est une sorte d’ouvrage historique imaginaire narrant l’épopée des rois Targaryen d’Aegon I à Aegon III.

HBO préparerait plusieurs préquelles à Game of Thrones

« Oh, et il y a des dragons aussi. Beaucoup de dragons. […] Et les dragons. Est-ce que j’ai parlé des dragons ? », s’amuse l’écrivain tout au long de son billet. En effet, les dragons, indissociables des Targaryens, seront maîtres dans ces deux volumes comme l’indique d’ores et déjà la couverture de Fire & Blood : « 300 ans avant Games of Thrones, les dragons régnaient sur Westeros. » HBO préparerait plusieurs préquelles à Game of Thrones mais l’auteur se refuse à confirmer si, oui ou non, ils seront basés sur Fire & Blood.

Un deuxième volume est prévu mais, prudent, George R. R. Martin ne fait aucune prévision quant à sa sortie.