Le dixième numéro de Club Internet - 10, déjà - est désormais disponible. Si vous ne connaissez pas encore le podcast le plus écouté de la galaxie, accrochez vos ceintures pour un départ immédiat.

Une nouvelle histoire mirobolante vous attend dans ce dixième épisode du Club Internet. Chers auditrices et auditeurs, nous vous invitons à faire la connaissance de Lola Guilldou, aussi connue sous le nom de Développeuse du Dimanche — « si on a plus de temps dans sa journée pour le prononcer », dixit notre invitée.

Sur sa chaîne YouTube, que nous avions déjà eu l’occasion de vous présenter, la game designeuse raconte son parcours. Elle dévoile notamment les coulisses de la création de son futur jeu, Propaganda, dans un journal de bord vidéo agrémenté chaque mois.

Pour télécharger directement l’épisode, il vous suffit de cliquer ici.

Pendant vingt minutes d’entretien animées par Pierre et Nelly, la Développeuse du Dimanche explique les raisons qui l’ont poussée à se lancer dans la conception de son jeu vidéo indépendant, et la manière dont YouTube lui sert de relais pour raconter les avancées de son projet. Lola évoque également l’inspiration qu’a pu constituer pour elle l’association des Internettes, et l’esprit de bienveillance qu’elle cherche à cultiver auprès de sa communauté.

Club Internet est aussi disponible gratuitement sur iTunes, Deezer, YouTube, Spotify et Soundcloud. N’hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes ! Quant aux anciens numéros, vous pouvez tous les retrouver ici, en attendant de nouvelles aventures le mois prochain.