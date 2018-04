Chaque mois, les membres PlayStation Plus peuvent télécharger gratuitement une sélection de jeux. Quels sont-ils en mai 2018 ?

Le PlayStation Plus n’est autre que l’abonnement premium de Sony, l’équivalent du Xbox Live Gold chez Microsoft. Introduit sur PlayStation 3, il est néanmoins devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4. Mais, pour justifier son prix, revu à la hausse il y a quelques mois, la firme nippone ne manque pas de proposer quelques bonus : un espace de stockage sur le cloud, des réductions exclusives sur le PlayStation Store et, plus intéressant encore, des jeux gratuits tous les mois.

Chaque début de mois, les membres PlayStation Plus peuvent donc télécharger au minimum six jeux sans surcoût supplémentaire : deux sur PlayStation 4 et autant sur PlayStation 3 et PSVita — la sélection est inégale d’un mois sur l’autre et, bien évidemment, accessible uniquement pendant la période concernée. À noter que l’offre changera à compter de mars 2019 : finies les productions PS3 et PSVita pour une raison évidente de cycle de vie très entamé des deux consoles. L’éventuelle compensation n’a pas encore été précisée par Sony.

Le PlayStation Plus est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), trois mois (24,99 euros) et un mois (7,99 euros).

Mai Mai (à partir du 1er)

Beyond : Two Souls (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Risen 3 : Titan Lords (PS3)

Eat Them (PS3)

King Oddball (PS Vita)

Furmins (PS Vita)

Avril Avril

Mad Max (PS4)

Trackmania Turbo (PS4)

In Space We Brawl (PS3)

Toy Home (PS3)

99 VIDAS (PS Vita)

Q*Bert Rebooted (PS4, PS3 et PS Vita)

Mars Mars

Bloodborne (PS4)

Ratchet & Clank (PS4)

Legend of Kay Anniversary (PS3)

Mighty No. 9 (PS4 et PS3)

Claire : Extended Cut (PS4 et PS Vita)

Bombing Busters (PS4 et PS Vita)

Février Février

Knack (PS4)

RiME (PS4)

Starblood Arena (PS VR)

Spelunker HD (PS3)

Mugen Souls Z (PS3)

Exiles End (PSVita)

Grand Kingdom (PS Vita)

Janvier Janvier

Deux Ex : Mankind Divided (PS4)

Batman : The Telltale Series (PS4)

Starblood Arena (PS VR)

Qui es-tu ? (PS4)

Sacred 3 (PS3)

Book of Unwritten Tales 2 (PS3)

Psycho-Pass : Mandatory Happiness (PS Vita)

(PS Vita) Uncanny Valley (PS4 et PS Vita)