Marie Turcan - il y a 4 heures Pop culture

Le jeu mobile attendu des fans, Harry Potter Hogwarts Mystery (ou Harry Potter : Secret à Poudlard), est disponible sur Android et iOS depuis ce 25 avril 2018.

« Vous avez été choisi pour intégrer l’école de sorcellerie de Poudlard ! » annonce le jeu mobile Harry Potter Hogwarts Mystery, qui vient de sortir sur iOS et Android, ce 25 avril 2018. Pour avoir toutes les chances de le trouver sur l’App Store en France, mieux vaut le chercher sous son nom français : Harry Potter : Secret à Poudlard.

Créé par le studio Jam City, ce RPG permet de se mettre dans la peau d’un ou une nouvelle écolière qui étudie à l’école des sorciers, « plusieurs années avant qu’Harry reçoive sa lettre pour Poudlard », précise la description. Il est possible de personnaliser son apparence ainsi que choisir sa maison.

A première vue, les graphismes sont un peu grossiers et la liberté niveau gameplay limitée. Il s’apparente plutôt à un jeu destiné au jeune public, qui devra faire preuve d’une grande patience pour débloquer les fonctionnalités et avancer (lentement) dans le jeu.

Fin 2017, Niantic, le créateur de Pokémon Go et Ingress avait annoncé qu’il allait sortir un jeu mobile en réalité augmentée sur le thème de Harry Potter. Le jeu intitulé Harry Potter : Wizards Unite n’a pas encore de date de sortie, et très peu d’informations ont pour l’instant été dévoilées.