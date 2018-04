Le film Solo: A Star Wars Story, dont la sortie surviendra fin mai, ne sera que le premier d'une série qui en comptera trois en tout. L'acteur qui l'incarne au cinéma a confié que son contrat portait sur trois films.

Lorsque Disney a annoncé, à l’été 2016, que l’acteur américain Alden Ehrenreich a été choisi pour incarner Han Solo dans sa jeunesse, il était alors question de ne tourner qu’un seul film, Solo : A Star Wars Story, dont la sortie au cinéma est planifiée le 23 mai 2018. Il s’agissait alors du deuxième film dérivé après l’excellent Rogue One et il n’était alors pas question d’en faire d’autres ensuite.

Il s’avère en réalité que le groupe de divertissement a dans les cartons plus de projets qu’il n’a bien voulu en révéler. Et c’est sans doute par inadvertance que l’information a été rendue publique : dans une discussion avec un journaliste du magazine américain Esquire, l’acteur — qui s’est fait remarquer dans les films Sublimes Créatures et Ave, César ! — a déclaré avoir signé un contrat pour trois films.

Deux autre films sans doute après 2020

Avec la sortie prochaine de Solo : A Star Wars Story, il y a donc au moins deux autres films montrant la jeunesse de Han Solo avec Alden Ehrenreich dans le rôle principal qui verront donc le jour (sauf évidemment si le premier film est une catastrophe industrielle avec un crash au box office et s’il est éreinté par la critique et le public, auquel cas Disney reverra peut-être ses prétentions à la baisse).

S’ils sont effectivement mis sur les rails, on peut supposer que les deux autres films poursuivront la trame scénaristique ouverte avec le premier long-métrage ou, dans le cas contraire, se dérouleront après celui-ci, afin de capitaliser sur certains éléments montrés dans Solo. Le planning immédiat de Disney avec Star Wars est déjà chargé jusqu’en 2020, mais le groupe a des projets pour les dix ans qui suivent.

Outre l’Épisode IX, qui sera disponible au cinéma en 2019, et un troisième film dérivé en 2020, il est notamment prévu une quatrième trilogie et une série de films scénarisés par les créateurs de Game of Thrones.