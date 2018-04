Des millions de Switch comportent une faille hardware au niveau du processeur. Conséquence : la console peut être piratée.

Le collectif fail0verflow, entre autre, a développé une solution pour exploiter une faille hardware de la Switch présente au niveau du processeur. Les conséquences sont encore ténues, mais la porte au hack, au jailbreak et autres homebrews est bel et bien ouverte. Car Nintendo pourra difficilement rectifier le tir sur les millions de consoles déjà vendues. Ladite faille, intitulée Fusée Gelée, a été décelée par la hackeuse Kate Temkin.

Le groupe fail0verflow travaillait dessus depuis plusieurs semaines déjà et, dans un article publié le 24 avril 2018, a détaillé sa méthode un peu en avance en raison de la concurrence de la team ReSwitched. Le hack, nommé ShofEL2, permet notamment de faire tourner Linux sur la Switch.

Dans la Switch, la puce custom Tegra X1 est donc vulnérable au niveau du Boot Rom — mémoire de démarrage — et autorise l’exécution de n’importe quel code une fois qu’elle est en mode RCM (mode de récupération). Pour le lancer, il existe plusieurs méthodes : l’une d’entre elles consiste à appuyer sur plusieurs boutons en même temps en ayant pris soin de court-circuiter la Switch au préalable (via un simple câble ou le dispositif montré ci-dessous).

