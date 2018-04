PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) se lance à son tour dans le esport en organisant son premier tournoi, prévu pour juillet 2018. À la clef, pas moins de 2 millions de dollars américains.

Le PUBG Global Invitational 2018, nom donné à l’évènement, a été annoncé par les développeurs du jeu ce lundi. Au programme, ce sont 20 équipes qui devront s’affronter sur PC du 25 au 29 juillet 2018 à Berlin.

Après des sélections mondiales organisées en Amérique du Nord, Asie et Europe, 20 équipes venues des quatre coins du globe brigueront le prix promis par la PUBG Corp.Deux modes sont attendus pour cet évènement, un à la troisième personne (TPS, 25 et 26 juillet) et un à la première personne (FPS, 28 et 29 juillet).

Trois équipes viendront d’Europe, une chance de voir certains de nos joueurs français briller à l’écran. On peut aussi remarquer que deux équipes seront spécifiquement dédiées pour trois pays asiatiques : la Chine, la Corée du Sud et le Japon.

« Le PUBG Global Invational 2018 est un évènement majeur pour PUBG Corp. afin de mettre en valeur le potentiel esport de PUBG. » — CHANG HAN KIM

La PUBG Corp. semble mettre un point d’honneur à retransmettre au mieux l’événement comme l’a affirmé son CEO, Chang Han Kim : « Le PUBG Global Invational 2018 est un événement majeur pour PUBG Corp. afin de mettre en valeur le potentiel esport de PUBG. L’équipe de PUBG Corp. travaille inlassablement pour assurer que le PGI 2018 illustre le sommet de la compétition PUBG et donne vie à toute l’excitation, tension et exaltation du plus haut niveau de jeu de PUBG, pas seulement pour les fans présents à la PUB 2018 mais aussi pour ceux qui le regarderont à la maison. »

Cette première compétition officielle marque l’entrée de PUBG sur la scène du esport mais il sera également un moment de vérité pour le jeu.. À l’issue de la compétition, PUBG pourra comparer le succès de son évènement avec ceux organisés par Overwatch et tenter de surpasser son concurrent Fortnite sur Twitch.