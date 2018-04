Steven Spielberg vit-il dans le futur ? En tout cas, il aurait joué à une production Nintendo sur le casque de réalité virtuelle de la PlayStation. On ne nous dit pas tout...

Les réalisateurs comme Steven Spielberg sont souvent des privilégiés ayant accès à des choses auxquelles le commun des mortels ne pense même pas dans ses rêves les plus fous. Mais un jeu Mario sur le PlayStation VR ? Cela relève quand même du n’importe quoi. Pourtant, au détour d’une interview accordée à un média japonais le 19 avril 2018 pour la promotion de Ready Player One, l’illustre réalisateur affirme bel et bien avoir joué à une aventure du plombier avec le casque de réalité virtuelle conçu par Sony. Mauvaise traduction de Google ? Possible. Mauvaise retranscription du journaliste ? Possible. Idées pas très claires dans l’esprit de Steven Spielberg ? Possible aussi.

Mario sur PSVR ? C’est non

« J’ai joué à Mario sur PlayStation. Je ne voulais pas retirer le casque la première fois », confie Steven Spielberg. A priori, l’intéressé doit se tromper. Soit il n’est pas connaisseur et confond simplement Nintendo et Sony. Soit il pensait jouer à un Mario mais c’était en réalité un titre y ressemblant. Ou bien il a joué à Mario Kart VR et a oublié le constructeur derrière la technologie (HTC Vive pour la partie VR).

Finalement, Steven Spielberg a semble-t-il apprécié l’expérience, « En réalité virtuelle, grâce aux 360 degrés, j’ai pu regarder dans toutes les directions, je pensais donc que c’était un monde incroyable et j’étais fasciné ». C’est peut-être la seule chose qu’il faut retenir de cette histoire assez insolite : Steven Spielberg aime la réalité virtuelle. On peut donc lui pardonner son manque de précision.