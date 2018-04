Les beaux jours ont beau arriver, Microsoft souhaite quand même que ses membres Gold passent du temps sur leur console, avec une sélection de jeux gratuits.

En mai, fais ce qu’il te plaît, dit le dicton. Microsoft le suit au pied de la lettre et dévoile les nouveaux jeux qu’il offrira aux abonnés Xbox Live Gold à compter de la semaine prochaine. Chaque mois, c’est la même routine : il donne l’accès à quatre productions en tout, deux sur Xbox One et autant sur Xbox 360 (elles sont rétro-compatibles).

À partir du 1er mai, les joueurs concernés pourront installer sur leur(s) console(s) Super Mega Baseball 2 (Xbox One), Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (Xbox One), Sega Vintage Collection : Streets of Rage (Xbox 360) et Vanquish (Xbox 360).

Snake s’infiltre gratuitement

Il faudra attendre la deuxième quinzaine de mai pour vraiment s’exciter sur la sélection du mois de mai. En effet, dès le 16 mai (et jusqu’au 15 juin), il sera possible de profiter de Metal Gear Solid V : The Phantom Pain, dernier chapitre de l’immense saga imaginée par Hideo Kojima (et conclue dans la tourmente, il est vrai). Super Mega Baseball sera lui gratuit du 1er au 31 mai.

Même son de cloche concernant les jeux Xbox 360 : tandis que Sega Vintage Collection : Streets of Rage sera proposé pendant la première quinzaine, l’excellent et psychédélique TPS Vanquish s’introduira dans l’offre durant les quinze derniers jours de mai.

Notez que Assassin’s Creed Syndicate, inscrit dans l’offre d’avril, sera toujours proposé au téléchargement jusqu’au 15 mai sur Xbox One.