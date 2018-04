Vous avez terminé God of War ? Sachez qu'il existe une fin bonus à la manière des « scènes post-générique » des films de super-héros Marvel. Elle est très simple à débloquer.

Quand vous regardez un film de super-héros Marvel, vous savez qu’il faut rester jusqu’à la fin du générique pour découvrir une scène bonus de teasing. Ce principe a été transposé à God of War, la dernière grosse exclusivité de la PlayStation 4 au succès unanime — nous y compris.

Pour la débloquer, voici comment faire : terminez l’histoire puis retournez à la maison de Kratos (après le générique de fin, vous pourrez explorer le monde ouvert pour terminer toutes les quêtes annexes). Une fois arrivé à destination, il suffit d’aller piquer un petit somme pour déclencher une séquence très spéciale.

Teasing pour God of War 2

Dans God of War, Kratos est poursuivi par Baldur. Il est le fils d’Odin et le demi-frère de Thor, deux autres dieux plusieurs fois évoqués mais jamais croisés. Il ne fait nul doute que le Fantôme de Sparte devra les affronter tôt ou tard… et c’est justement à cela que sert la séquence bonus : montrer un premier face-à-face avec Thor dans une sorte de rêve prémonitoire.

Kratos se réveille en sursaut, alerté par des éclairs dévastateurs. En ouvrant la porte, il découvre une silhouette menaçante, dont le visage est masqué par une capuche (on apprécie le character design, à l’image du reste). On devine que c’est Thor au moment où il laisse découvrir son arme, le fameux marteau Mjöllnir (et aussi parce que c’est le Dieu du Tonnerre). Il s’agit visiblement d’un — mauvais — présage, sachant que Kratos et Atreus ont assassiné Magni et Modi, ses fils. Vivement la suite ?