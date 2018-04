Nintendo a pensé à tout pour son Labo, même aux sets de remplacement à acheter en cas de casse. Ce qui peut vite arriver avec des bouts de carton.

Nintendo s’apprête à lancer son Labo cette semaine. Pour rappel, il s’agit d’un concept très original consistant à assembler des morceaux de carton à partir de patrons puis à les utiliser dans divers mini-jeux disponibles sur Switch. La phase de construction est une partie très importante de cette nouvelle façon de jouer, sauf qu’elle ne se fera peut-être pas sans casse pour certains. Sans parler des animaux de compagnie qui pourraient avoir un goût prononcé pour les constructions.

Car on parle quand même de bouts de carton, un matériau qui n’est ni solide ni forcément très durable (dans son test, The Verge a pourtant partagé son étonnement face à la solidité des constructions baptisées Toy-Con — à confirmer sur le long terme). Mais que les moins soigneux se rassurent : Nintendo n’oubliera pas de vendre des planches de remplacement à part.

Des kits de remplacement pour le Nintendo Labo

« Nous prévoyons de vendre des sets en ligne pour remplacer vos planches et éléments de carton perdus ou cassés. Revenez ultérieurement pour savoir où et quand ils seront disponibles » précise la FAQ officielle du Nintendo Labo. Comme le produit est déjà disponible chez nos amis américains, le constructeur les propose à la vente depuis sa propre boutique. Les prix vont de 1,99 dollars pour une planche d’autocollants réfléchissants à 13,99 dollars pour les pièces principales du Kit Robot, le plus onéreux des deux présents au lancement.

On peut voir cette initiative comme une occasion pour le joueur de payer moins cher que s’il devait racheter un kit tout entier. Tant mieux. Pour autant, cela n’empêche pas la firme nippone de commercialiser des outils de personnalisation — optionnels eux.