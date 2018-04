Epic Games ne compte pas ajouter de sitôt une nouvelle map pour Fortnite, a annoncé le lead designer du jeu. Pendant ce temps-là, PUBG va se doter d'un sélecteur de cartes.

Tandis que les joueurs de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS s’apprêtent à accueillir une troisième carte, leurs homologues de Fortnite : Battle Royale continuent de jouer à la loi du plus fort sur la même. Et ce n’est pas pas près de changer, à en croire des récents propos d’Eric Williamson, lead designer du jeu, tenus dans les colonnes d’IGN le 19 avril 2018. Pour Epic Games, c’est loin d’être la priorité du moment, le studio préférant concentrer ses ressources ailleurs, notamment sur des améliorations de l’environnement existant.

The Battle Bus is taking off !

Destination, China. pic.twitter.com/UTGHx86RRA

— Fortnite (@FortniteGame) April 20, 2018