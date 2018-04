Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Banquet Royal qui est à l'honneur.

Le roi et sa famille ont faim. Mais ils sont exigeants : ils veulent des mets bien précis et dans un certain ordre. À vous d’être le plus malin pour les satisfaire et devenir le cuisinier royal.

Le plateau de jeu, ou plutôt la table du festin, est posé au centre de la table. Toute la famille royale y est déjà attablée et attend impatiemment que vous garnissiez la petite quarantaine d’assiettes vides qui s’y trouvent.

Chaque joueur dispose de trois cartes menu de couleurs différentes. Ces dernières indiquent les points gagnés (de un à trois) si on parvient à préparer ce menu. Il est toujours constitué de trois plats (salade verte, burger, charlotte ou salade de fruits) dans un ordre bien précis : burger/salade/charlotte est différent de burger/charlotte/salade.

À son tour, un joueur prend un des quatre types de plats et le place sur une assiette vide du plateau. Le plat ainsi posé doit soit toucher le bouquet de fleurs central, soit un autre plat déjà en place. S’il parvient, grâce au plat qu’il vient de poser, à composer exactement un de ses menus, il le valide et en pioche un autre de même couleur. Il a également la possibilité de défausser une carte s’il estime qu’elle n’est plus réalisable, ou trop difficilement, pour en piocher une nouvelle.

Plutôt que de poser un plat, il peut décider de placer une des deux toques dont il dispose en début de partie. Certains menus nécessitent cet accessoire.

Enfin, au lieu de poser une toque ou un plat, il peut annoncer une commande royale. Six plats sous cloche sont placés aléatoirement sur le plateau en début de partie. Les joueurs disposent de quelques secondes pour les retenir avant de commencer à jouer. Après avoir annoncé la commande, le joueur retourne la cloche pour vérification. Si c’est bon, elle lui rapportera un point de victoire en fin de partie. Dans tous les cas, elle est remplacée par le plat correspondant, qui peut alors également constituer un menu. Joli coup double potentiel.

Le jeu se poursuit ainsi, les joueurs jouant à tour de rôle, jusqu’à ce que toutes les assiettes soient remplies. Chacun additionne alors les points de ses menus et de ses commandes royales. Celui qui en obtient le plus remporte la partie.

Banquet Royal est magnifique. Ses illustrations tout d’abord, colorées, flamboyantes, appétissantes même ! Le matériel n’est pas en reste, grâce aux plats et aux cloches en relief, du plus bel effet. Et très pratiques pour s’en saisir, notamment pour les plus jeunes joueurs.

Car oui, Banquet Royal est l’archétype du vrai beau jeu familial. Celui auquel les parents ou grands-parents jouent volontiers avec les enfants. Et sans s’ennuyer un seul instant.

En effet, malgré des règles d’une simplicité déconcertante, le jeu n’est pas dénué d’intérêt, bien au contraire. On prépare ses menus à l’avance. On peste quand un adversaire nous vole un emplacement. Et on jubile quand on en vole un à notre tour. On tente de se souvenir des plats sous cloche, tout en essayant de valider un menu par la même occasion.

Le tours s’enchaînent, sans temps mort, dans une ambiance agréable et bon enfant. Banquet Royal est un jeu très plaisant et sans aucune prise de tête ou de bec.

En plus des règles de base décrites ci-dessus, le jeu propose quelques variantes fort sympathiques à introduire après quelques parties ou entre joueurs aguerris. Sans complexifier le jeu, elles permettent d’ajouter un soupçon de stratégie supplémentaire. Une fois qu’on y a gouté, on ne revient plus en arrière.

L’archétype du vrai beau jeu familial

Bref, Banquet Royal est un jeu de placement extrêmement accessible, aussi malin que beau. Le candidat parfait pour jouer avec les enfants le week-end ou le soir avant de les coucher. Ou même entre adultes grâce à quelques variantes qui, sans le compliquer, le rendent un peu plus stratégique.

À vos fourneaux !

Banquet Royal est un jeu d’Alain Rivollet

Illustré par Vincent Joubert

Édité par Bankiiiz Éditions

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans

Pour des parties d’environ 20 minutes

Au prix de 22,50 € chez Philibert

