L'esthétisme de certaines œuvres médiévales peut prêter à l'incrédulité ou au rire. À l'aide du générateur Historic Tale Construction Kit, vous pouvez désormais composer votre propre mème, inspiré par la célèbre tapisserie de Bayeux.

Sur les réseaux sociaux, les comptes parodiques reprenant des œuvres d’art médiévales rencontrent un grand succès, comme le notable Mediaval Reactions. Aujourd’hui, grâce au Historic Tale Construction Kit, c’est la tapisserie de Bayeux — une broderie du 11ème siècle illustrant la bataille d’Hastings — qui peut être victime de l’imagination des internautes.

Sur ce générateur de mèmes d’inspiration médiévale, les utilisateurs peuvent composer leur propre création, à l’image des productions épiques de leurs aïeux.

Des milliers de scénarios possibles

La tapisserie fait près de soixante-dix mètres et compte quelques 600 humains, 190 chevaux, 35 chiens, 33 bâtiments, ainsi qu’une trentaine de bateaux et d’arbres. Un bon nombre de ceux-ci ont pu être repris de telle sorte que des milliers de scénarios s’offrent à vous, aussi bien parodiques que sérieux.

Ce sont deux étudiants allemands de l’Académie des arts et médias de Cologne, Björn Karnebogen et Gerd Jungbluth, qui sont à l’origine de ce générateur, vendu en 2002 comme un « kit de construction historique ». Des utilisateurs de GitHub — Leonard Allain-Launay, Mathieu Thoretton et Maira — ont ramené ce générateur au goût du jour pour le plus grand plaisir des internautes.

Pour rappel, durant le 35ème Sommet entre la France et le Royaume-Uni, le 18 janvier 2018, le président Emmanuel Macron avait annoncé son souhait de prêter la tapisserie à nos voisins d’outre-Manche.

I like the Bayeux Tapestry it’s so C21st pic.twitter.com/KxQm0YUDIJ — Giles Dilnot (@reporterboy) January 17, 2018