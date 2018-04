Maxime Claudel - il y a 6 heures Pop culture

Après plusieurs semaines de rumeurs et quelques jours de teasing, Activision a officialisé la compilation Spyro Reignited Trilogy. Sortie prévue en septembre.

En 2017, Activision a frappé fort en lançant la compilation Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy, misant sur la nostalgie des joueurs pour redonner ses lettres de noblesse au marsupial imaginé à l’origine par Naughty Dog. Et nul doute que le géant américain va transformer l’essai avec Spyro Reignited Trilogy, l’équivalent pour le célèbre dragon violet ayant fait rêver la génération PlayStation. Il est attendu pour le 21 septembre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One au prix de 39,99 euros et s’articulera autour des mêmes promesses que Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy, à savoir des graphismes remis au goût du jour mais un feeling d’antan globalement préservé.

Après Crash, le retour de Spyro

Spyro Reignited Trilogy réunira les trois aventures suivantes : Spyro the Dragon, Spyro 2 : Gateway to Glimmer et Spyro : Year of the Dragon. Contrairement à ce que nous pensions, ce n’est pas Vicarious Visions qui s’en occupe mais Toys for Bob, studio derrière la franchise Skylanders (dans laquelle apparaît d’ailleurs Spyro). Il promet bien évidemment une fidélité à tout épreuve. « Nous avons mis beaucoup d’amour à retranscrire les personnalités et les mondes comme les fans s’en souvenaient, tout en gardant la collection de jeux incroyablement rafraîchissante, fourmillant de détails, le tout en haute définition. Nous ramenons le Spyro dont nous sommes tous tombés amoureux il y a vingt ans », explique le CCO Paul Yan.

Les fans y retrouveront une centaine de niveaux cartographiés à partir des originaux, avec un gameplay remis au goût du jour, notamment au niveau de la caméra (merci les sticks analogiques). Les cinématiques ont été recréées et la bande originale remasterisée elle-aussi. Pour l’anecdote, Tom Kenny, voix du héros, est même de retour dans ce rôle iconique.

Pour terminer, à compter du 9 avril, les possesseurs de Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy sur PS4 ne manqueront pas d’entrer le code ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → Carré sur l’écran titre de Crash Bandicoot 3 : Warped pour découvrir une bande-annonce. À l’époque, la même manoeuvre débloquait une démo jouable. Joli clin d’oeil quand même.