Plongez dans l'univers fantastique de Dragon Age en participant à notre concours, qui vous permettra peut-être de remporter une bande dessinée prenant place dans le monde du RPG désormais culte.

Serait-ce un nouveau concours sur Numerama ? Mais tout à fait ma bonne dame, et non des moindres. Lorsque le premier Dragon Age est sorti en 2009, le studio Bioware a mis tous les amateurs de jeux de rôle d’accord. Aujourd’hui, l’éditeur Mana Books sort une BD se déroulant entre le deuxième et le troisième opus de la saga. Et c’est justement cette BD que nous mettons en jeu.

Prenez part à l’époustouflante aventure d’Allistair Theirin, l’héritier du royaume de Férelden. Parti à la recherche de son père disparu, le jeune prince s’engage avec ses camarades Varric, joyeux drille devenu marchand de babioles, et Isabela, indomptable pirate au caractère bien trempé, dans une expédition périlleuse aux confins du pays. Bien entendu, les choses se compliquent lorsque la troupe se retrouve aux prises avec un complot visant à réveiller les dragons disparus à des fins malveillantes…

Intrigant, n’est-ce pas ? Alors, n’hésitez pas un seul instant : participez à notre concours et, si le sort vous est favorable, recevez chez vous ce superbe cadeau.

Pour participer, c’est très simple : il vous suffit de RT le tweet ci-dessous, sans oublier de suivre notre notre compte. Vous avez jusqu’au 11 avril pour participer. Bonne chance à toutes et tous !

🎁 #CONCOURS : Gagnez une BD Dragon Age ! 👉 Pour participer : RT + Follow @Numerama 🧡 📌 Plus d'infos par ici 👉 https://t.co/GqoLDI2qQE Vous avez jusqu'au 11 avril ! Bonne chance à toutes et tous 🍀 pic.twitter.com/dP398oJAos — Numerama (@Numerama) April 6, 2018