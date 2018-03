Un succès virtuel qui doit sans doute beaucoup aux micro-messages de personnalités de prestige, comme Michelle Obama, qui a adressé ses félicitations à l’équipe du long-métrage. Résultat : 139 000 retweets. Dans la même veine, le rappeur Kendrick Lamar a aussi tweeté pour dévoiler la bande originale du film qu’il a lui-même signée. Un post partagé plus de 240 000 fois.

Congrats to the entire #blackpanther team ! Because of you, young people will finally see superheroes that look like them on the big screen. I loved this movie and I know it will inspire people of all backgrounds to dig deep and find the courage to be heroes of their own stories.

— Michelle Obama (@MichelleObama) February 19, 2018