L'illustre jeu de société, Catan se frotte à la réalité virtuelle sur Oculus Rift et Samsung Gear VR. Une manière pour la licence de faire (re)découvrir aux nostalgeeks toute la richesse de son œuvre tactique tout en séduisant de nouvelles générations connectées.

Tout amateur de jeu de société s’est forcément déjà essayé un jour ou l’autre au très stratégique Les Colons de Catane. Vendu à des dizaines de millions d’exemplaires par le monde, le titre d’origine germanique s’est rapidement imposé comme une référence solide dans le domaine du jeu de plateau. Si bien que plus de vingt après sa sortie, il cultive encore et toujours une solide communauté. Et pour toujours mieux les chouchouter, voici que la licence s’essaie désormais à la réalité virtuelle.

Aux commandes de cet ambitieux projet, la Catan Compagny, l’éditeur Asmodee Digital et le studio de développement spécialisé dans la réalité virtuelle Expriment 7 (à qui l’on doit déjà Magic Table Chess ou Dungeon Chess).

Séduire les nostalgiques et les néophytes

Annoncée en septembre 2017, cette toute nouvelle mouture, sobrement nommée Catan VR, est disponible sur Samsung Gear VR (9,99 euros) et Oculus Rift (14,99 euros) depuis le mercredi 21 mars (et très prochainement sur Oculus Go). Dans un nouveau trailer, on note que le jeu se décline littéralement en version de pixels. Et, il faut bien le reconnaître, l’interface paraît des plus réussies car visiblement très immersive.

La manière de jouer, elle, reste classique, et permet de se frotter à d’autres joueurs à travers le globe ou affronter des adversaires contrôlés par une intelligence artificielle. Et si les aficionados de la première heure seront bien sûr comblés, les développeurs ont aussi pensé aux néophytes puisque une explication des règles au sein-même du jeu leur sera proposée. Pas de raison de se priver, donc !