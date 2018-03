La sortie anticipée au Canada de PUBG Mobile n'aura pas été exclusive longtemps : le jeu est maintenant disponible dans beaucoup de pays, aussi bien sur iOS que sur Android.

Sans crier gare, PUBG Mobile est sorti à la mi-mars sur la version canadienne de le Google Play. On y voyait une forme d’urgence face à l’annonce d’Epic Games promettant un Fortnite : Battle Royale sur iOS et Android.

Cette accélération dans la guerre entre les deux meilleurs représentants du genre Battle Royale a forcé PUBG Corp à lancer à l’international l’un des deux portages mobiles chinois, en partenariat avec le conglomérat chinois Tencent. Les choses se sont vite organisées puisque PUBG Mobile est lancé dans plusieurs pays, dont la France, aussi bien sur l’App Store que sur le Google Play.

PUBG Mobile disponible en France

Pesant pas moins d’1 Go et nécessitant iOS 9 ou Android 5.1.1 pour fonctionner, PUBG Mobile se veut comme un portage fidèle du jeu phénomène, actuellement disponible sur PC et Xbox One.

En l’occurrence, le joueur peut escompter une expérience s’articulant autour d’une large carte accueillant 100 joueurs partageant un but commun : être le dernier à survivre.

« Nous travaillons avec passion pour donner vie à un PUBG authentique sur mobile destiné à faire la joie des néophytes et des habitués du jeu. Nous avons apporté un soin particulier aux contrôles et à l’optimisation en vue d’offrir aux joueurs une expérience fluide et intuitive » confie Chen Jerry, vice-président général de Tencent et président de Lightspeed & Quantum Studios Group.

Une ambition qui semble se vérifier dans les faits à la lumière des premiers retours partagés sur les deux plateformes de téléchargements, PUBG Mobile revendiquant une note supérieure à 4 sur 5. On ne manquera pas d’essayer mais l’exigence du gameplay paraît à première vue peu en adéquation avec des contrôles tactiles.