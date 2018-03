Dans une interview accordée à CNBC, Tyler 'Ninja' Blevins, phénomène Twitch du moment avec ses streams Fortnite, a confié qu'il gagnait 500 000 dollars mois. De quoi faire naître des vocations.

500 000 : c’est, en dollars, ce que gagne chaque mois Tyler ‘Ninja’ Blevins grâce à ses activités sur Internet, majoritairement des vidéos diffusées en direct sur Twitch et montrant ses parties de Fortnite : Battle Royale, le jeu phénomène qui n’en finit plus de grandir. Tout récemment, il a même joué avec la star Drake, un non-événement qui a fait exploser les compteurs de la plateforme détenue par Amazon.

Ancien joueur professionnel sur la franchise Halo, Tyler Blevins, 26 ans, s’est confié en toute transparence chez CNBC sur ses émoluments stratosphériques pouvant être éphémères. Une franchise à laquelle il n’a pas oublié d’ajouter le discours qui va bien, quand il conseille aux jeunes de ne pas abandonner leurs études pour faire ce qu’il fait.

Tyler '@Ninja' Blevins says he makes $500,000 a month playing video games. pic.twitter.com/jk9fvOiNZV — CNBC (@CNBC) March 19, 2018

Un phénomène prévoyant

De toute évidence, Tyler Blevins est en train de vivre le rêve américain, celui qu’aimeraient épouser de nombreux fans de jeux vidéo. Mais, quand il a démarré sa carrière il y a quelques années, il n’a rien arrêté pour se consacrer à sa passion. « J’ai conservé mon travail, chez Noodles and Company, et je suis resté à l’école en parallèle. Je continuais à avoir de bons résultats et à me focaliser sur ma vie future, tout en travaillant sur le streaming et en faisant des tournois Halo », confie-t-il dans des propos à même de rassurer des parents.

Il termine : « À tous les enfants qui regardent ça, vous ne pouvez pas tout abandonner et vous focaliser uniquement sur l’envie de gagner sa vie en jouant. C’est devenu un véritable choix de carrière très concurrentiel et il faut d’abord penser à sécuriser son avenir tout en utilisant son temps libre pour vivre ce rêve ».

Le chanceux profite bien évidemment du succès de Fortnite : Battle Royale, ce qu’il admet sans rechigner, « Le fait que ça soit un free-to-play aide beaucoup, et il est déjà disponible sur les plateformes majeures. Avec son accessibilité et son côté ultra convivial, il remplit toutes les cases ». Il peut aussi remercier son passif de joueur pro, lui qui peut manier l’art d’associer le talent et le divertissement, ses « maladresses » sans aucun doute volontaires faisant rire son audience (près de neuf millions d’abonnés en cumulé sur YouTube et Twitch).

oh damn Logang we hit 100,000 @Twitch followers in a few hours aight respek my first stream is going to be so lit 😜🔝🔥 pic.twitter.com/p0tdhOBfbR — Logan Paul (@LoganPaul) March 19, 2018

En tout cas, le succès de Ninja a encouragé le controversé Logan Paul à s’intéresser au streaming de Fortnite sur Twitch. Un opportunisme qui a déjà porté ses fruits : sans vidéo encore publiée, il a déjà rassemblé plus de 150 000 personnes sur sa chaîne. Il promet un premier streaming de feu. « Je vais peut-être gagner des millions et des millions de dollars » s’esclaffe-t-il. Pas sûr qu’il élève le niveau de la plateforme d’Amazon.