Le mystère n’est plus et n’a jamais vraiment été : après un compte à rebours maladroit ayant tout dévoilé d’avance et un teasing dans les salles de cinéma françaises pouvant être perçu comme un leak, Square Enix a levé le voile sur Shadow of the Tomb Raider. Un nom qui peuple les bruits de couloir d’Internet depuis plusieurs mois et qui sera donc celui de la prochaine aventure de la célèbre Lara Croft. Elle reprendra le flambeau du reboot Tomb Raider (2013) et de la première suite Rise of the Tomb Raider (2015). Soit une expérience d’action-aventure grand spectacle teintée d’éléments de survie (crafting), d’infiltration et de narration.

C'est officiel (😇), le prochain Tomb Raider s'appelle #ShadowoftheTombRaider, il sortira le 14 septembre 2018 sur PS4, Xbox One et PC. Et nous vous donnons rendez-vous le 27 avril pour en apprendre davantage ! pic.twitter.com/43TBB5zY3N — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) March 15, 2018

Tomb Raider atteint la maturité

Contrairement à Rise of the Tomb Raider, qui fut d’abord une exclusivité Xbox One avant de sortir ailleurs, Shadow of the Tomb Raider sera disponible partout le 14 septembre prochain. Quand on dit partout, on entend PlayStation 4, Xbox One et PC. Le jeu va une nouvelle fois faire évoluer l’héroïne ayant commencé son parcours initiatique dans l’opus original de la trilogie. La présence de la terminologie Shadow insiste volontairement sur le ton de ce qui devrait être le grand final. Un final sombre, donc, nanti d’enjeux dramatiques revus à la hausse.

Comme Crystal Dynamics est très occupé sur l’adaptation de la saga Avengers, c’est Eidos Montréal qui est en charge du développement. Nul doute que le studio a capitalisé sur les excellents acquis mis en place par son prédécesseur afin d’accoucher d’une production dont l’objectif sera avant tout d’assurer la continuité. Les fans, qui peuvent aller découvrir le nouveau film Tomb Raider avec l’actrice Alicia Vikander dans le rôle de Lara, n’auront de toutes façonspas le temps de patienter au regard de la proximité entre l’annonce et le lancement. On pourrait presque y voir l’envie de vite passer à autre chose.