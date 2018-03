Si Epic Games souhaite rassembler les joueurs de tous les horizons avec son Fortnite, il aura du mal à faire jouer les possesseurs de PS4 et Xbox One ensemble.

Quand Epic Games a annoncé les versions mobiles de Fortnite Battle Royale, promises comme identiques à celles tournant sur PC et consoles, le studio a évoqué le cross-play. Derrière cet anglicisme se cache la possibilité de jouer avec des gens évoluant sur une autre plateforme que la sienne.

Un affranchissement des barrières très bienvenu, mais qui est loin d’être au goût de tout le monde. Surtout de Sony en l’occurrence, qui refuse que les possesseurs de PS4 croisent leurs homologues Xbox One sur des serveurs. Que ce soit sur Fortnite ou un autre jeu d’ailleurs.

Me 2. — Phil Spencer (@XboxP3) March 10, 2018

Les joueurs PS4 et Xbox One toujours étrangers

Sur Fortnite Battle Royale, les joueurs PS4, PC, Android et iOS pourront jouer ensemble. Et il en sera de même pour ceux utilisant une Xbox One, un PC ou un appareil mobile. En revanche, aucune chance de voir un joueur PS4 et un joueur Xbox One dans une même partie, au grand dam de Phil Spencer, patron de la branche Xbox, et d’Epic Games. Et de la communauté, bien évidemment.

Une fois n’est pas coutume, Microsoft a renvoyé la balle dans le camp de Sony. Dans les colonnes de Kotaku, un porte-parole a ainsi confié : « Microsoft a depuis longtemps été un porte-étendard pour encourager l’adoption du cross-play et la possibilité de connecter ensemble les joueurs PC, mobiles et consoles. Nous avons travaillé de concert avec Nintendo pour permettre ça entre la Xbox One et la Switch et notre proposition pour les joueurs PS4 est toujours en attente ».

Fortnite est loin d’être un cas isolé : Rocket League, GWENT ou encore Minecraft sont dans une situation similaire et Sony appose toujours son veto quant au rassemblement des joueurs PS4 et Xbox One. Une position qu’a tenue Microsoft par le passé — quand le géant américain était légèrement en tête des ventes — et qui peut sans doute s’expliquer par une stratégie commerciale : si on n’a plus besoin de s’acheter une PS4 pour jouer avec un ami, c’est un léger manque à gagner pour le constructeur nippon. Mais vraiment léger a priori.