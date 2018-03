Comme attendu, Ubisoft a décidé de faire de The Division, un TPS au parfum de MMO, une franchise. Une suite est actuellement en préparation chez Massive Entertainment.

Chez Ubisoft, on aime les suites. Et The Division, nouvelle licence lancée en 2016, allait bien finir par avoir la sienne. Au détour d’un communiqué de presse — allemand — sans doute publié un peu trop tôt, on apprend donc qu’un The Division 2 est en préparation chez Massive Entertainment. Sans trop se mouiller en attendant d’en savoir plus, on peut miser sur une formule similaire, en l’occurrence un TPS coopératif — ou non — empruntant des éléments de (MMO)RPG au sein d’un monde ouvert. Avec bien évidemment des ambitions nettement revues à la hausse.

See you at E3 2018. — Ubisoft (@Ubisoft) March 8, 2018

Une foule de studios sur le projet

Dans la publication d’abord partagée par 4-traders puis officialisée ensuite, Julian Gerighty, directeur créatif chez Massive Entertainment, nous gratifie d’un résumé élogieux de ces dernières années pendant lesquelles le studio n’a cessé de soutenir The Division en adéquation avec les retours de la communauté. Ce qui permet d’avoir plein d’idées et d’expérience pour donner naissance à un The Division 2 qui, espérons-le, ne tombera pas dans le simple 1.5. En tout cas, il y a du monde qui travaille dessus : Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucarest et Ubisoft Shanghai épaulent le studio principal.

On ne sait pas si The Division 2 se déroulera à New York comme le premier et s’il sera encore question d’une épidémie. On sait juste qu’il reprendra le moteur graphique — le fameux Snowdrop Engine — dans une version logiquement améliorée. Rendez-vous à l’E3 2018 pour en connaître un peu plus.

Ubisoft en profite pour annoncer de nouvelles mises à jour pour The Division, qui sera bientôt optimisé sur Xbox One X. Ainsi, d’autres événements et des récompenses spéciales peupleront les serveurs jusque juin 2018.