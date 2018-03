Surfant sur la vague des nouveaux films racontant la suite de la trilogie Jurassic Park, le jeu Jurassic World Alive est tout bêtement un Pokémon Go mais avec des dinosaures.

L’immense succès de Pokémon Go fait des envieux. Ainsi, le studio Universal Pictures s’est dit que les gens avaient toujours rêvé de capturer des dinosaures. Voilà pourquoi il a confié au studio Ludia (Jurassic World : The Game et Jurassic Park Builder) le soin de développer Jurassic World Alive, un jeu mobile qui reprendra le principe de Pokémon Go avec de la réalité augmentée pour donner vie (virtuellement !) aux bestioles qui intriguent petits et grands depuis la nuit des temps.

Le jeu est attendu ce printemps sur iOS et Android. Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur les deux plateformes.

La capture de dinosaures

Dans Jurassic World Alive, vous incarnez la nouvelle recrue du Dinosaur Protection Group, qui est chargée de sauver les dinosaures de l’extinction en les capturant. Pour ce faire, il faut utiliser un drone capable de traquer vos cibles et un assistant dont il faut surveiller la batterie. Des boîtes permettent d’ailleurs de récupérer de quoi améliorer son autonomie, ainsi que de l’argent virtuel.

En collectant de l’ADN, il est même possible de créer des races hybrides et de les faire combattre dans des arènes (en mode joueur contre joueur). Et, bien sûr, les fans pourront partager des clichés de leurs dinosaures préférés.

On notera que Jurassic World Alive participe à l’immense opération marketing mais aussi la marchandisation visant à soutenir la promotion de Jurassic World : Fallen Kingdom et à faire fructifier cet univers. Et entre cet ersatz de Pokémon Go et le jeu de gestion Jurassic World Evolution, les joueurs auront de quoi trouver leur bonheur.