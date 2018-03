Julien Lausson - il y a 5 heures Pop culture

Un projet porté par Lego et le laboratoire d'une université canadienne permet de faire voler une flotte de drones, et de les agencer en fonction de l'assemblage des briques sur un contrôleur.

Durant votre enfance, l’assemblage des petites briques Lego a peut-être occupé une part importante de vos loisirs. D’ailleurs, parmi ceux et celles qui ont passé leur jeunesse à créer des choses plus improbables les unes que les autres, ou au contraire des réalisations tout à fait remarquables, cette activité doit encore aujourd’hui faire partie de leurs passe-temps.

Le fait est que les briques Lego sont, dans l’imaginaire collectif, assez éloignées de ce qui a trait à la haute technologie. Sans doute à tort, comme le démontre l’université Queen’s, au Canada. Via son Human Media Lab, des étudiants ont fabriqué, avec le concours de Lego, un système qui permet de piloter une petite flotte de drones grâce à une manette faite de briques Lego.

Une brique pour chaque drone

« Le système permet aux enfants d’agencer les éléments Lego selon la forme de leur choix et de voir un groupe de drones miniatures s’envoler pour imiter la forme et la couleur de leur création en plein air », explique le laboratoire. Il suffit de disposer les briques de couleur sur un contrôleur pour que les drones — chacun étant lié à une brique — adoptent la formation représentée sur la « manette ».

« À l’aide de petits capteurs et gyroscopes, le système suit aussi les mouvements, les torsions et les courbures des enfants. Les drones reproduisent fidèlement tout changement de forme sous forme d’animation dans les airs », ajoute-t-il. Une rotation du contrôleur entraîne une rotation de la flotte de drones ; et si chaque pan de la manette est plié, les engins reproduiront le mouvement.

Ce projet a fait l’objet d’une démonstration mi-février à Copenhague, dans un événement au cours duquel le public a pu tester cette drôle d’invention. Il n’est toutefois pas dit qu’elle trouve un débouché commercial, même si son côté futuriste pourrait constituer une porte d’entrée attrayante pour éveiller la curiosité des enfants, afin de leur faire découvrir que la technologie permet de faire de la bidouille ludique.