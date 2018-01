HBO annonce que l'ultime saison de Game of Thrones sera diffusée en 2019. Les fans devront prendre leur mal en patience ; la suite des héros de Westeros ne sera pas montrée cette année.

À vos agendas : la huitième et dernière saison de Game of Thrones sera diffusée en 2019. La chaîne HBO, qui produit la série depuis 2011, a annoncé la nouvelle jeudi 4 janvier sur son site officiel ainsi que sur les réseaux sociaux. Ce sera la première fois depuis le début de la diffusion qu’il y a une année sans GoT.

Pour ce grand final, qui scellera définitivement le destin des peuples de Westeros, pas de changement en vue à l’horizon : l’ultime saison de l’œuvre télévisée tirée des romans de George R. R. Martin sera bien composée de six épisodes. Pas un de plus. La saison sept en faisait… sept.

Jusqu’à présent très appréciée de la critique et du public, la série a connu un creux avec la saison diffusée en 2017.

Ce qui faisait le sel de Game of Thrones a, pour certains d’observateurs, été délaissé pour se concentrer sur le développement des relations entre certains personnages. Par exemple, les distances et les temps de voyage ne sont plus mis en scène comme autrefois, donnant l’impression que les héros se déplacent très vite.

Cela étant, la série reste d’excellente facture même si la saison sept est en peu en deçà de ce que David Benioff et D.B. Weiss, les deux responsables de l’adaptation télévisée de Game of Thrones, avait l’habitude de proposer. Le fait que la série TV ait dépassé l’histoire dans le roman joue peut-être dans ce constat.

Quoiqu’il en soit, on espère que l’équipe prendra le temps nécessaire pour produire une saison huit au niveau : la diffusion n’étant prévue qu’en 2019, cela laisse tout le temps pour peaufiner un chef d’œuvre… et tourner plusieurs fins différentes, afin justement d’éviter des fuites à l’image de ce qui s’est produit en 2017.

Si la saison 8 de Game of Thrones mettra un point final à cet arc narratif, HBO a dans ses cartons plusieurs projets pour raconter de nouvelles histoires, à différentes époques, dans différents lieux, avec parfois de nouveaux personnages. À l’heure actuelle, la chaîne a en tête pas moins de quatre spin-offs.