Bright a beau avoir été éreinté par la critique, aussi bien américaine que française, Netflix ne semble pas vouloir mettre fin aux aventures de l’agent Daryl Ward (joué par Will Smith) et de son collègue Nick Jakoby (Joel Edgerton). En effet, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement annonce la mise en chantier d’une suite à son tout premier blockbuster.

Selon les informations de Variety, le casting principal sera de nouveau de la partie dans ce futur film, dont ni la date de tournage ni celle de sortie du film n’ont été annoncées pour le moment. Derrière la caméra, on devrait retrouver David Ayer, qui s’est chargé de tourner le premier volet. En revanche, le scénariste Max Landis ne travaillera pas sur ce nouveau projet.

ANNOUNCEMENT : Orc auditions for the @BrightNetflix sequel are now closed. Thank you. Have a nice day. pic.twitter.com/QnVqkgYRkE

— Netflix US (@netflix) January 3, 2018