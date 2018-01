Alors qu'il avait un tout autre objectif en tête, un speedrunner de la version NES de Tetris a battu un record sans le vouloir. La belle histoire.

On dit toujours que les records sont faits pour être battus. Dans tous les domaines et… même accidentellement. Demandez plutôt à Jonas Neubauer ce qu’il en pense. Speedrunner connu sous le pseudo de NubbinsGoody, il a récemment dépoussiéré une marque sur la version NES de Tetris datant d’il y a plusieurs mois déjà. Le pire ? Il n’a pas cherché à le faire puisqu’il chassait un tout autre record. Finalement, son nom apparaît tout en haut sur le site speedrun.com, une sacrée prouesse au regard de l’âge du jeu.

Le record accidentel

Initialement, Jonas Neubauer voulait donc être le joueur de Tetris ayant brisé cent lignes le plus rapidement. Mais, sur l’une de ses tentatives manquées, il a battu un record appartenant à une autre catégorie : il a donc atteint les 300 000 points en 1 minute et 57 secondes, devenant le premier à passer sous la barre des deux minutes (un autre speedrunner l’a rejoint en 1 minute 59 il y a peu). Dans la vidéo immortalisant la performance, on peut apprécier son explosion de joie, lui qui est surpris d’inscrire son nom à un palmarès sans vraiment le vouloir.

Pour parachever cette belle histoire, on notera que Jonas Neubauer a fini par battre le record après lequel il courait à l’origine : le lendemain, il a brisé les fameuses cent lignes en 3 minutes et 15 secondes, faisant de lui le nouveau maître incontesté de Tetris, jeu vidéo culte s’il en est. Et, cette fois, c’était bel et bien voulu.