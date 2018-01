Ce n'est pas parce que c'est le Nouvel an qu'on va se laisser distraire de nos occupations habituelles. Non mais oh.

Skyrim sur Switch

Nous profitons de cette semaine post-Noël pour savourer le dernier cadeau en date : un jeu tout frais tout neuf d’il y a 6 ans sur notre Nintendo Switch. On dira ce qu’on voudra, malgré son âge, Skyrim a toujours quelques quêtes à nous faire découvrir, de nouvelles grottes mal famées à nous dégoter, des PNJ tous aussi barrés les uns que les uns à nous faire rencontrer.

L’avantage ici, c’est qu’on peut désormais faire tout ça au lit ou aux toilettes. Quelle époque formidable nous vivons.

The Elder Scrolls V : Skyrim est disponible à 59,99 € sur Nintendo Switch.

Stardew Valley – PC

On ne change pas une équipe qui gagne ! Après plus de 90 heures passées sur le jeu à tenter de réunir tous les objets nécessaires pour débloquer le Community Center de Stardew Valley, il est temps de retrouver la stabilité d’un doux foyer.

Pour ce faire, nous sommes partis en quête d’un mari et nous voilà rendu dans une parade nuptiale consistant à offrir cadeaux sur cadeaux à notre dulciné. Mais attention, pas n’importe quels cadeaux ! À terme, une fois notre cher et tendre séduit et marié, il constituera une main d’oeuvre gratuite pour nous aider à la ferme et améliorer notre rendement de production. Amour = pognon.

Stardew Valley est disponible à 13,99 € sur PC et Nintendo Switch, 14,99 € sur PS4 et Xbox One

Phoenix Wright : Ace Attorney, Justice for All – 3DS

On continue également notre découverte de la saga Phoenix Wright avec le second volet de la série. Celui-ci intègre une nouvelle mécanique par rapport au premier épisode : le verrou-psyché, une nouvelle façon de tirer les vers du nez des suspects en creusant au plus profond de leurs secrets.

Les histoires sont toutes aussi prenantes les unes que les autres, avec un très bon déroulement des énigmes et une difficulté modérée permettant d’avancer rapidement, sans pour autant rouler sur le jeu.

La trilogie des Phoenix Wright est disponible en promotion sur le Nintendo eShop à 12,85 € (attention, les seules langues disponibles sont l’anglais et le japonais).